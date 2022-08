Behrami: «Inter è sempre la favorita! Un aspetto fondamentale. Skriniar…»

L’Inter è pronta a scendere in campo contro il Lecce nel match valevole per la prima giornata di campionato. Behrami, opinionista negli studi di DAZN, parla delle chance scudetto dei nerazzurri e del ritorno di Lukaku

VALORI – L’Inter secondo Valon Behrami parte sempre favorita per lo scudetto, soprattutto dopo il ritorno di Romelu Lukaku: «Secondo me era la favorita l’anno scorso e lo è anche quest’anno. Ha alzato il valore con Lukaku, avrà un gioco diverso ma ha valori superiori alle altre. Perdere Perisic toglie tanto, Gosens deve stare bene fisicamente, deve andare in fondo e crossare e questo può essere un vantaggio con Lukaku in area. Non tutte le partite ti permettono di arrivare in fondo, questo secondo me sarà un aspetto fondamentale. Skriniar? Chiaramente non è sempre facile trovare le motivazioni, l’Inter è una grande squadra ma lo è anche il PSG che al momento ha ambizioni più elevate. Essere stato vicino a una squadra così può togliere un po’ di concentrazione».

SEGNALI – Poi un commento sulla vittoria del Milan con l’Udinese: «Il Milan ha già dato un segnale all’Inter per il tipo di prestazione, è molto più fluido rispetto all’anno scorso. Trovare quattro gol è un segnale molto molto importante. L’Inter l’anno scorso era la favorita e ha perso lo scontro diretto con il Milan, in più dietro la rivincita c’è anche quella personale di Lukaku. Nel precampionato ha avuto anche molte occasioni, sono partite che servono per la condizione fisica ma non dettano molto ai fini del campionato».