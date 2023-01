Behrami: «Inter, bene solo il risultato! Lautaro Martinez tra i top 3 Serie A»

L’Inter ha vinto di misura contro il Verona per 1-0. Rete decisiva di Lautaro Martinez, che ha segnato la terza rete consecutiva tra campionato e coppa. Ne parla Behrami su Dazn

TRE PUNTI − Valon Behrami commenta la vittoria dei nerazzurri col Verona: «Non ho visto grossi passi avanti. Da prendere di buono solo il risultato, ma è andata sulle stesse onde della partita contro il Monza. I punti di distanza dell’Inter dal Napoli sono punti di rammarico perché hanno perso tantissimi punti in classifica. Sono dieci punti dovuti anche alle difficoltà dei nerazzurri ma anche dell’identità posta dal tecnico. Lautaro Martinez nella top 3 degli attaccanti della Serie A perché se lo si mettesse in qualsiasi squadra di Serie A farebbe le stesse cose di Osimhen e Immobile. Buona prestazione della difesa dell’Inter, che non ha concesso nessun tiro in porta al Verona. È un buon segnale. Dzeko ha faticato ad entrare in partita, ci sta però la brutta prestazione. Era in serie positiva da parecchie gare».