Behrami: «Frattesi sarebbe titolare dovunque. Inter, attenta a un aspetto!»

Valon Behrami si è pronunciato nel post-partita di Udinese-Inter: da un elogio a Davide Frattesi a un riferimento alla situazione attuale dei nerazzurri.

UN RAGIONAMENTO – Valon Behrami ha espresso il suo punto di vista su due centrocampisti dell’Inter titolari nel match contro l’Udinese: «Il gol di Frattesi è il suo marchio di fabbrica. Il suo problema è chi si trova davanti. Chiaramente ciò è la fortuna dell’Inter, però è un peccato non poterlo vedere così tanto in campo. Oggi Mkhitaryan è stato meno presente nel vivo del gioco, ma la sua intelligenza e il suo senso della posizione lo rendono un giocatore unico per la squadra di Inzaghi».

Oltre Frattesi, un giudizio sull’andamento di Udinese-Inter e sul suo significato futuro!

L’ERRORE – Behrami ha successivamente commentato un problema ricorrente in questo inizio di stagione dell’Inter, ossia quello dei gol subiti sui cross avversari: «Il cross si può anche concedere, ma il problema è quello che accade in area. Sul gol subito dall’Inter, si poteva alzare prima l’uomo per evitare che Kabasele arrivasse sul pallone. Non direi che la responsabilità sia di un solo giocatore. O la linea si alza la prima, oppure il gol può arrivare».

LO SCENARIO – Behrami si è infine pronunciato sul campionato che si aspetta dopo la sesta giornata di Serie A: «Quest’anno nessuno regala qualcosa ai nerazzurri. Come detto da Inzaghi, questo è un campionato difficile e lo sarà anche per l’Inter. I gol subiti negli ultimi minuti rappresentano un problema di atteggiamento. Essere sempre concentrati consente di evitare di subire gol nel finale. Questa è una Serie A che si è livellata, con l’Udinese che ad esempio è migliorata rispetto allo scorso anno».