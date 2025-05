Behrami confronta: «Conte ha saputo cambiare, Inzaghi no»

Valon Behrami ha confrontato i due allenatori di Napoli e Inter, rispettivamente Antonio Conte e Simone Inzaghi, sottolineando una differenza sostanziale tra i due.

IL RAGIONAMENTO – Valon Behrami si è così pronunciato a DAZN sul tema del paragone tra Antonio Conte e Simone Inzaghi: «La differenza sta nell’equilibrio. Conte ha cambiato 4-5 volte modulo, ha fatto un Campionato di continue letture, senza mai forzare. Nel cambiare, il tecnico del Napoli ha trovato giocatori molto preziosi. Ciò non è accaduto, invece, dall’altra parte. In assenza delle due punte nelle loro migliori condizioni, Inzaghi avrebbe dovuto trovare soluzioni diverse. Il tutto sta nella lettura dell’utilizzo delle seconde linee. Non si può dire che queste ultime non siano state utilizzate, nel corso della stagione, da parte di Inzaghi. Il turnover è stato fatto, alla luce delle tante partite da disputare nel nuovo format della Champions League, per cui il tema riguarda la lettura che ne è alla base».

Behrami sulla stagione dell’Inter di Inzaghi, a prescindere dai possibili successi

L’IDEA – Behrami ha poi proseguito: «Lautaro Martinez lo sostituirei con un centrocampista in più. Penso a quanto accaduto in Borussia Dortmund-Barcellona, con gli inserimenti di Brandt che hanno fatto male ai blaugrana. Penso che gli inserimenti di Frattesi possano essere importanti per l’Inter».