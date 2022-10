Behrami: «Barella? Anche senza gol è un giocatore importante! De Vrij…»

L’Inter ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato ancora una volta con una grande prova di Barella. Behrami, opinionista di DAZN, parla proprio del centrocampista nerazzurro ma anche del ritorno di de Vrij

DIFFERENZA – L’Inter è ripartita anche e soprattutto grazie alla crescita esponenziale di Nicolò Barella. Secondo Valon Behrami, i gol fanno la differenza: «Oggi il gol fa la differenza per un centrocampista come lui, anche senza gol è un giocatore importante. Un centrocampista moderno e in questo calcio sa fare tutto. Fa bene la fase offensiva e se riesce a trovare il gol fa davvero la differenza. De Vrij? La concorrenza fa parte del gruppo, ha avuto qualche momento difficile ma la strada è buona».