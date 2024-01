Behrami: «Arnautovic sta facendo bene, manca solo una cosa!»

L’Inter affronta il Monza all’U-Power Stadium alle ore 20.45. Behrami parla di Valentin Carboni, giocatore di proprietà nerazzurra in prestito proprio in Brianza. Un commento anche su Arnautovic, a suo dire criticato fin troppo: di seguito le sue dichiarazioni a Tutti Bravi dal Divano su DAZN

SCELTA GIUSTA – L’Inter stasera affronta il Monza di Raffaele Palladino, dove gioca Valentin Carboni, giovane talento di proprietà nerazzurra. Secondo Valon Behrami, è corretta la scelta di mandarlo via in prestito: «Non riesco a collocarlo all’Inter in questo momento, quindi è giusto mandarlo fuori in prestito. Palladino gioca con tanti giovani e gioca bene a calcio. Una scelta giusta, sei sempre vincolato con il 3-5-2 che non è un modulo moderno né ideale per questi giovani che ancora devono strutturarsi».

SEGNALI – Behrami parla poi della possibile tensione avvertita dall’Inter, individuando un segnale: «Se tu (Inzaghi, ndr) non riesci a ruotare, vuol dire che ogni volta la vedi come un banco di prova. Fa fatica a ruotare adesso, secondo me questo dà un segnale. Spesso il problema su Arnautovic diventa una narrativa, non sarà mai un bomber ma ti apre gli spazi come successo a Genova. Lautaro Martinez un’identità te la dà, però se dopo poche partite la narrativa è che Arnautovic sta facendo male non mi sembra veritiero. Secondo me sta facendo bene quello che deve fare, gli mancano quei 2/3 gol».