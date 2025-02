Beffa PSV, ma l’ex Inter Perisic sempre al top! Pari col Willem II

Il PSV ha pareggiato 1-1 contro il Willem II in campionato. In campo anche nella ripresa l’ex Inter Perisic. Ora ci sarà la Juventus.

PARI BEFFA – Prima di scendere in campo contro la Juventus nei playoff di Champions League, il PSV Eindhoven gioca in campionato contro il Willem II per confermare il proprio posto e quantomeno cercare di allontanarsi dall’Ajax. I lancieri hanno due partite ancora da recuperare. Il PSV è monitorato anche un po’ dall’Inter, visto che agli ottavi di finale potrebbe essere un’avversaria della squadra di Simone Inzaghi. Al Philips Stadion, diversi ex Serie A come Karsdorp (ex Roma), Schouten (ex Bologna) e dal secondo tempo l’ex nerazzurro Ivan Perisic. Il match si sblocca proprio nella ripresa con Noa Lang, che al 62′ trova il gol del vantaggio proprio su assist dell’ex esterno croato dell’Inter. Ma il PSV ha il difetto di non chiudere la partita e all’83’ il Willem II, tredicesimo in classifica in campionato, trova il clamoroso gol del pareggio con Tirpan. Nel finale arrembaggio del PSV che ci prova con tutte le forza a riportarsi in vantaggio e vincere la partita ma non riesce nell’intento. Per Perisic e compagni finisce 1-1. Martedì sera, gli olandesi arriveranno a Torino per giocare allo Juventus Stadium contro la Vecchia Signora allenata da Thiago Motta, che ieri ha vinto con parecchia fortuna contro il Como.