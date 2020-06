Bedy Moratti: “Inter, volontÃ  di Conte mi fa ben sperare. Scudetto…”

Bedy Moratti: “Inter, volontà di Conte mi fa ben sperare. Scudetto…”

Bedy Moratti, sorella dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervistata dal portale “SportPress24” ha parlato della squadra nerazzurra. Sono vari i temi trattati: dall’irripetibile stagione del 2010, culminata con il Triplete alla situazione attuale dei nerazzurri, guidati da Steven Zhang e da Antonio Conte

RICORDI – Queste le parole di Bedy Moratti: «Non posso fare a meno di menzionare l’Inter del Triplete: ricordo la semifinale contro il Barcellona e soprattutto la mia paura al gol di Messi (quello che poi fu giustamente annulato): vidi la mano sulla palla, ma avevo il terrore che l’arbitro non l’avesse visto. Per la finale, stranamente, eravamo tutti molto più tranquilli. Era come se fossimo consapevoli che dopo una vittoria simile, nulla avrebbe potuto toglierci quello che era scritto nel destino. Quello che mi fa ben sperare, per l’Inter del presente, è la forza di volontà di Antonio Conte. I giocatori poi prenderanno carica, l’importante è ricominciare subito a vincere, perché vincere aiuta a vincere. l’Inter deve essere consapevole di aver appena iniziato un percorso difficile, non dovrà abbattersi nonostante qualche piccolo intoppo. Bisogna avere una volontà di ferro, e ripeto: Conte ce l’ha. Scudetto? Al momento credo sia impossibile fare qualsiasi tipo di previsione. La situazione che c’è adesso ha scombinato praticamente tutto: i giocatori rientreranno in modo diverso, vincerà chi avrà più motivazioni e chi avrà meno paura. Impossibile dire chi tornerà meglio in campo».

Fonte: SportPress24.com – Andrea Solazzi