Bedy Moratti: Â«Cordata Vip per l’Inter? Escludo mio fratello! Barella bravoÂ»

Bedy Moratti: «Cordata Vip per l’Inter? Escludo mio fratello! Barella bravo»

Bedy Moratti (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Milan-Inter si avvicina e le emozioni, presenti e passate, si accavallano. Intervenuta ai microfoni di “Sky Sport 24”, Bedy Moratti, sorella dell’ex patron nerazzurro Massimo Moratti, fa un passo indietro nel tempo e parla anche dell’Azionariato Popolare Vip in soccorso del club nerazzurro

RICORDI – Milan-Inter rievoca sempre tantissimi ricordi, belli e meno belli. Bedy Moratti, però, preferisce buttarsi su quelli positivi: «I miei derby preferiti? Tutti quelli che abbiamo vinto, come faccio a scegliere. Per esempio ricordo una partita dove abbiamo vinto e Ronaldinho sbagliò il rigore, c’era Mourinho. La bravura di Julio Cesar, uno dei ragazzi più perbene che abbia mai conosciuto. Io ho conosciuto anche l’Inter di mio padre e dovrei nominare Corso, Suarez, Bellugi e poi l’Inter di mio fratello, non posso fare un nome sopra gli altri perché per me sono tutti grandissimi giocatori e grandi persone. Ho ricordi bellissimi. Il gol preferito? Io ricordo un gol straordinario di Stankovic».

CORDATA E NON SOLO – Bedy Moratti parla poi dell’importanza di questo derby di alta classifica: «Milan-Inter conta sempre, anche se fossimo le ultime due in classifica. Quest’anno è importante anche se non determinante. Devo dire che da interista ho sempre avuto grandissimo affetto per Ibrahimovic, è straordinario come giocatore e anche come persona. Ora purtroppo è dall’altra parte e mi dispiace. Chi porterei di questa Inter in quella di mio padre? Lukaku va bene sempre, in qualsiasi squadra. A me non dispiace Barella, lo trovo molto bravo. Conte è un bravo allenatore, io sono rimasta al ricordo dei miei e vedremo quest’anno cosa succederà. Bisogna vedere il suo carattere e le sue reazioni come saranno. Azionariato Popolare Vip per l’Inter? Dalla cordata escludiamo subito mio fratello, certamente non è uno che entra in una cordata in genere».