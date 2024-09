Beccalossi: «Thuram mi piace come giocatore e come persona. Inter bellissima»

In merito al rendimento di Marcus Thuram e alle prestazioni complessive dell’Inter si è espresso Ernesto Beccalossi, che ha elogiato le figure coinvolte per quanto fatto vedere in campo.

UNA CONVINZIONE – L’Inter, anche grazie all’apporto di Marcus Thuram, ha brillato in occasione del match vinto per 4-0 contro l’Atalanta. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha vinto e convinto, così come avvenuto nella scorsa stagione. Su questo tema, ma anche su quello relativo alla sfidante più accreditata per lo scudetto, si è pronunciato Ernesto Beccalossi alla Rai: «Ciò che vediamo è il frutto del lavoro dell’allenatore, che ha dato grandissimi risultati. Inzaghi è entrato in punta di piedi, è sempre andato in crescita e ora riesce a impostare la partita a seconda di come preferisce. Thuram mi piace sia come giocatore che come persona, dato che ho avuto modo di conoscerlo. La Juventus non mi preoccupa, ma la rispetto. Ora sta cercando di cambiare grazie al nuovo corso di Thiago Motta. Che posso dire… spero che inizi a vincere tra 5-6 stagioni (ride, ndr.)».