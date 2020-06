Beccalossi: “Napoli-Inter ora è diversa da Juventus-Milan! Secondo me…”

Condividi questo articolo

Beccalossi – ex centrocampista dell’Inter e attuale Capo Delegazione dell’Italia Under 19 -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, rilascia una brevissima osservazione a mo’ di pronostico su Napoli-Inter di Coppa Italia

NAPOLI RIBALTABILE – Non si sbilancia sul risultato ma Evaristo Beccalossi crede alla rimonta dell’Inter dopo lo 0-1 dell’andata: «Il Napoli ha vinto 1-0 ed è già un risultato importante. Ma a differenza di Juventus-Milan, questa partita adesso è ancora apertissima per ovvi motivi. Non si può sapere cosa potrà succedere. Per le caratteristiche delle due squadre, secondo me ci saranno parecchi gol…». L’idea di Beccalossi, come quella di molti, è che il lungo stop azzererà ogni tipo di vantaggio guadagnato tra febbraio e marzo. Anche per questo l’Inter può credere alla finale di Coppa Italia.