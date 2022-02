Beccalossi: «Milan-Inter? Meglio giocare male ma vincere. Siamo forti!»

Evaristo Beccalossi, intervistato da Rai Sport, ha parlato del Derby di Milano in Coppa Italia tra Milan e Inter. L’ex nerazzurro non è allarmato dal momento dei nerazzurri ma per martedì vuole solo un risultato

IL RISULTATO − Beccalossi convinto sulla squadra di Simone Inzaghi: «Il potenziale e la considerazione della squadra non cambiano perché l’Inter è forte. Se vinci il recupero sei ancora davanti. Ultimamente è mancato il risultato, anche un po’ la prestazione ma la squadra ha sempre dimostrato. L’Inter ha concesso un po’ troppo ma ha creato tante palle gol. Derby? Prendiamo il risultato piuttosto che la prestazione. Meglio male e vincere che giocare bene e non vincere. Convinto che l’Inter rimanga la squadra più forte».