Beccalossi: “L’Inter farà 2 acquisti per ora! Se Vidal arriva il 31 gennaio…”

Condividi questo articolo

Beccalossi – ex centrocampista dell’Inter e attuale Capo Delegazione dell’Italia Under 19 -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, è convinto che l’Inter agirà subito sul mercato presente e futuro per competere alla pari con la Juventus. I nomi di Vidal e Tonali tra le preferenze

PROGETTO VIRTUOSO – L’idea di Evaristo Beccalossi è quella di rinforzare la rosa per colmare le lacune lasciate in estate non pensando di poter competere per lo scudetto. Da qui la necessità di almeno due innesti: «A gennaio arriverà qualcuno perché non si pensava che l’Inter a questo punto della stagione potesse lottare con la Juventus. Questo perché è stato fatto un grandissimo lavoro tecnico finora. Se capita qualcosa, magari prende qualche giocatore lasciandolo giocare in altre società fino a giugno. Marash Kumbulla (Hellas Verona) e Sandro Tonali (Brescia) ad esempio per il futuro, ma un paio per gennaio li prenderà per inserirli in rosa. Arturo Vidal è un obiettivo, Antonio Conte lo conosce meglio di tutti e sa come gestirlo. Anche se lo prendi nell’ultimo giorno di mercato (31 gennaio, ndr) non è un problema. In questo modo si andrebbe a completare una situazione positiva per lottare con la Juventus». Facile intuire che la fiducia di Beccalossi nei confronti di Conte è totale.