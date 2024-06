Beccalossi: «Italia, blocco Inter grandi risultati! Barella dà difficoltà»

L’Italia giocherà stasera contro la Croazia e dovrebbero esserci tre giocatori dell’Inter nella formazione titolare. Fra questi Barella, su cui Beccalossi dà un giudizio in vista del match di Lipsia. Lo ha fatto nel corso della trasmissione Dribbling Europei, su Rai 2.



TOP CONTRO TOP – Croazia-Italia questa sera è decisiva per la qualificazione agli Europei, degli Azzurri ma anche dei croati. Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell’Inter che lavora con la Nazionale Under-20, trova una sfida nella sfida: «Il valore di Luka Modric lo conosciamo. A livello tattico è chiaro che individuare Nicolò Barella su di lui, un giocatore straordinario, può metterlo in difficoltà così come i solisti della Croazia. Io punto molto sullo spirito azzurro: quando siamo criticati e le cose non vanno come deve andare tiriamo fuori il meglio. Penso che stasera vedremo una grande Italia».

Barella e i cinque dell’Inter all’assalto per Croazia-Italia

DAL NERAZZURRO ALL’AZZURRO – Stasera in Croazia-Italia dovrebbero essere titolari Barella, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian per quanto riguarda l’Inter. Le parole di Beccalossi: «È un dato di fatto che il blocco dell’Inter ha fatto bene, ha avuto dei grandi risultati. Credo che alla fine il discorso, secondo me, al di là della tattica e dei giocatori sia a livello mentale: ci siamo abituati al fatto che l’Italia nelle difficoltà tiri fuori il meglio. Quindi stasera è utile essere liberi mentalmente, li ho visti a Coverciano quando hanno fatto l’amichevole con la mia Under-20 e secondo me ci sono qualità. Ma a volte arriviamo troppo appesantiti mentalmente e si ripercuote in campo, quindi liberare la testa e così si può fare una grande partita».