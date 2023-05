Beccalossi: «Inzaghi? Bravo! Non era facile vincere dopo Conte»

Beccalossi difende Inzaghi, in un periodo dove comunque ci sono tante critiche nei confronti dell’allenatore. In un’intervista andata in onda durante Calcio Totale, su Rai Sport +, l’ex numero 10 dell’Inter si mette dalla parte del tecnico anche nel confronto con Conte.

LUI BENE – Simone Inzaghi è promosso, stando a Evaristo Beccalossi. L’ex numero 10 dell’Inter si schiera dalla parte dell’allenatore: «Secondo me è stato bravo. Non era facile arrivare dopo Antonio Conte che ha vinto il campionato, cambiare e vincere comunque tre coppe. Non mi piace quando prendi di mira una persona: nel calcio i conti si fanno solo alla fine».