Beccalossi: “L’Inter aveva bloccato Tonali! 2-3 esperti per vincere subito”

Evaristo Beccalossi

Beccalossi ha commentato il mercato dell’Inter e il caso Tonali ai microfoni della “Domenica Sportiva”, in onda su Rai 2. L’ex calciatore sottolinea le evoluzioni di una sessione molto diversa a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito le sue dichiarazioni di qualche minuto fa

LINEA INTER – Evaristo Beccalossi ha le idee chiare sul mercato: «Siamo in emergenza, c’è da batterla nel modo migliore. E poi non ci sono soldi. Tonali era bloccato, ma la linea era di vincere subito per poi pensare al futuro. La soluzione era di prendere quei 2-3 giocatori esperti per poter vincere presto. Poi magari in caso di cessione, si poteva pensare a nuovi innesti anche nell’Inter».