Beccalossi: «Inter, serve mettere a posto le cose. Difficile fare programmi»

Beccalossi mostra la sua preoccupazione per la situazione societaria dell’Inter. L’ex fantasista nerazzurro, ospite di Sportitalia, valuta come Zhang dovrà gestire il club dopo le difficoltà finanziarie.

PROBLEMI DA SUPERARE – Evaristo Beccalossi trova difficoltà per l’Inter: «Suning via? Per tre anni c’è quella operazione col fondo (Oaktree, ndr), quindi deve restare abbastanza tranquilla. Però devi mettere a posto le cose a livello societario: tutto l’ambiente e gli addetti ai lavori devono continuare a comunicare che è un momento difficile. Finché non metti a posto le cose è difficile fare programmi di un certo livello, ma bisogna dirlo con grande tranquillità. L’emergenza di quest’ultimo anno è stata una batosta, come tutte le attività, anche per il calcio. Bisogna ripartire cercando di ragionare e mettere a posto i conti».