Beccalossi: «Inter, prima vendi poi compri. Lautaro Martinez? Consiglio…»

Beccalossi, ex giocatore dell’Inter, ha parlato dagli studi di Sportitalia, di varie tematiche relative all’Inter. Qualche battuta su Calhanoglu accostato ai nerazzurri e sulle questioni societarie. Un consiglio anche per Lautaro Martinez.

GIOCATORE DI QUALITÀ − Così Evaristo Beccalossi sul possibile nuovo arrivo a parametro zero (vedi articolo): «Hakan Calhanoglu, giocatore di qualità, al Milan ha fatto benino. Ha qualità, vorrei averlo in squadra ma ancora deve esprimere il meglio di sé. Ma l’Inter prima dovrà vendere, per poter fare degli acquisti».

PRIMA I CONTI − Beccalossi ha parlato anche della delicata situazione societaria dell’Inter: «Oggi, la società deve accettare il momento di crisi e non rovinare quanto fatto quest’anno. Se pensiamo a due anni fa, quando l’Inter voleva investire tanto per raggiungere determinati traguardi, al momento l’obiettivo è quello di mettere i conti a posto. Quindi, è stato giusto mettere davanti la società prima che il mercato. Bisogna sacrificare qualcuno ma allo stesso tempo è giusto sostituire i partenti con giocatori all’altezza. Sbagliato anche qualche acquisto in passato, tipo spendere cinquanta milioni per Joao Mario».

ALLENATORI DIVERSI − Qualche battuta di Beccalossi anche su Antonio Conte e Simone Inzaghi: «Tralasciando che Conte ha fatto cose straordinarie all’Inter sia lo scorso con la finale di Europa League sia quest’anno con lo scudetto. Con Inzaghi fai un vestito e poi deve essere lui a creare qualcosa di importante. Sono gestioni diverse: Conte è un martello pneumatico, mentre Inzaghi è più aziendalista, si affida alla società per poter raggiungere importanti traguardi».

CONSIGLIO − Infine, Beccalossi ha voluto dare un consiglio al Toro dell’Inter: «Lautaro Martinez deve migliorare la sua gestione durante la gara. Dà tutto in partita, in certi frangenti deve rallentare un po’ per migliorare sotto porta. Deve distribuire meglio le energie, si esprime sempre a mille ogni giorno».