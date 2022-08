Beccalossi: «Inter, percorso lungo! Oggi chance di crescita per alcuni»

Beccalossi è uno dei grandi ex presenti al Meazza per Inter-Cremonese. L’ex numero 10, a pochi minuti dal calcio d’inizio del turno infrasettimanale, si è fermato a parlare con Inter TV.

NIENTE PANICO – Evaristo Beccalossi non vuole eccedere nelle preoccupazioni per l’inizio di stagione dell’Inter: Tornare alla vittoria ma sempre con calma, perché è un percorso lungo. Questa squadra può giocarsela con tutti, col giusto equilibrio. Stasera mi aspetto una vittoria che ci faccia riprendere il percorso, perché abbiamo delle partite toste nelle prossime settimane belle da giocare. Il centrocampo? Abbiamo una squadra che secondo me sulla carta, e l’ha dimostrato anche l’anno scorso, se la può giocare con tutti. Poi stasera si può dare la possibilità di crescita ad alcuni nuovi, però il percorso è lungo: fiducia e tranquillità».