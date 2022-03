Beccalossi: «Inter, non bisogna perdere fiducia! Scudetto possibile»

Evaristo Beccalossi è intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante il programma Tutti Convocati, dove ha risposto alle domande sulle speranze scudetto per l’Inter.

FIDUCIA – Evaristo Beccalossi non perde le speranze e non taglia fuori l’Inter dalla corsa scudetto. Intervenuto ai microfoni di Radio 24, l’ex nerazzurro ha parlato così del tema: «C’è qualche pareggio di troppo, però credo che la corsa per lo scudetto sia ancora aperta fino alla fine. Non bisogna perdere la fiducia, perché l’Inter se la giocherà fino all’ultimo. Sicuramente la sconfitta nel derby ha lasciato qualche strascico in casa nerazzurra».