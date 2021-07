Beccalossi: «Inter, se Hakimi sarà l’unica cessione rimango fiducioso»

L’Inter sta preparando la prossima stagione, in campo e sul mercato. L’ex numero 10 nerazzurro Beccalossi, a “Sportitalia Mercato”, ha espresso la propria opinione sulle possibilità degli uomini allenati da Inzaghi, dichiarandosi fiducioso se non ci saranno altre uscite pesanti oltre ad Hakimi.

PREOCCUPAZIONE – Se la rosa rimane questa e non ci saranno ulteriori cessioni eccellenti dopo quella di Achraf Hakimi, la stagione dell’Inter può iniziare sotto una buona stella. Questa è l’opinione di Evaristo Beccalossi: «A livello tattico e come gestione del gruppo, Simone Inzaghi e Antonio Conte sono molto diversi. Finché il gruppo resta questo io sono fiducioso. Speriamo di fare anche qualche innesto. La preoccupazione però è che venga toccato qualche altro top player. In questo momento bisogna anche pensare a mettere a posto la società. Se si rimane così, con il solo sacrificio di Hakimi, secondo me siamo già a buon punto».