Beccalossi: «L’Inter ha piallato il Milan! Inzaghi? Bisogna pensarci»

Per Beccalossi l’Inter poteva e doveva vincere contro il Milan con uno scarto ben più ampio rispetto allo 0-2 maturato mercoledì sera al Meazza. Da ATuttoCalcio su Rai 2, l’ex numero 10 nerazzurro chiede poi di valutare bene Inzaghi in vista della prossima stagione.

DERBY DOMINATO – Evaristo Beccalossi è contento fino a un certo punto per la vittoria dell’Inter: «Il derby è stato uno spettacolo, all’inizio non sai mai come può andare e poteva andare bene lo 0-1 o lo 0-2. Però, visto l’andamento della gara, la potevamo chiudere già dalla partita d’andata. Due gol sono tanti, però la possibilità di fare tre o quattro gol abbiamo visto sul campo che c’era: un po’ di rammarico. Marcelo Brozovic in panchina? Era una scelta difficile, però è anche vero che lui è stato fuori parecchi mesi. Anche se nelle ultime domeniche abbiamo ritrovato il solito Brozovic prima dell’infortunio. Credo che Simone Inzaghi abbia privilegiato i giocatori che negli ultimi mesi hanno tirato la carretta e sono stati protagonisti, ci sono le rotazioni e in questa fase gli obiettivi sono importanti. Conferma di Inzaghi? Secondo me i conti si fanno alla fine. È chiaro che c’è del rammarico, ma quando arrivi in semifinale, sei in finale di Coppa Italia e ce la giochi per la Champions League ci devi pensare bene. Tutti abbiamo in mente i sette pareggi, dove probabilmente abbiamo buttato via il campionato. La piallata nel derby, ehm volevo dire la sconfitta nel derby del Milan, è dovuta all’atteggiamento che l’Inter ha avuto nel primo tempo: doveva vincere con tre o più gol di scarto, con tutto il rispetto per il Milan. Finale? Io credo Manchester City-Inter».