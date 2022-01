Beccalossi: «Inter? Dirigenza ha fatto lavoro straordinario. Inzaghi…»

Evaristo Beccalossi, ex calciatore, nel corso di un’intervista concessa al Tuttosport, ha parlato dell’Inter di Inzaghi. L’ex centrocampista ha analizzato il momento dei nerazzurri

LAVORO – Beccalossi parla del momento dell’Inter, in testa al campionato dopo un’estate difficile: «Ricordo perfettamente i vari “Inter in vendita, allo sfascio, deve affrontare mille problemi”. Steven Zhang ha delegato le persone giuste, con la dirigenza che ha fatto un lavoro straordinario. I fatti lo stanno dimostrando. Inzaghi poi è arrivato in punta di piedi e si è inserito alla grande e i risultati, sia in campionato che in Champions League sono sotto gli occhi di tutti».

STUPIRE – Beccalossi parla di Inzaghi: «Simone ha capito tutto dall’inizio, nonostante le voci negative dall’esterno. È un bravo ragazzo, che conosco e apprezzo da tempo, la cui esperienza alla Lazio ne ha certificato un ottimo lavoro. Il suo è un bel percorso, sono felice che l’Inter sia ripartita con entusiasmo. Da quel Parma-Inter i fatti hanno capovolto tutto. Scudetto? Bisogna rispettare le rivali, ma la squadra ha l’impatto di dire con forza “Ci siamo”: In questo momento credo siano più gli altri a dover rispettare i nerazzurri».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna