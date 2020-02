Beccalossi: “Inter, mi aspetto si punti sulla qualità. Eriksen e Sanchez…”

Beccalossi ha parlato a Inter TV nel prepartita del derby Inter-Milan. L’ex numero 10 nerazzurro si è espresso su Sanchez, che sarà titolare, e su Eriksen che invece partirà dalla panchina questa sera.

IL DERBY – Così Evaristo Beccalossi sul derby Inter-Milan: «Sulla carta credo che siamo più forti, è un dato di fatto. Però queste partite sono sempre a rischio, perché non sai cosa può succedere. Io mi accontento di vincere una partita sporca, perché avere la Juventus lì e vincere il derby… Bisogna pensare ai tre punti, sono convinto si possa fare una grande partita e portare il risultato a casa. Con tutto il rispetto per il Milan che è in crescita ma i valori sono questi, l’Inter è forte. Romelu Lukaku contro Zlatan Ibrahimovic? Innanzitutto bisognerà vedere Ibrahimovic, che mi embra un problemino ce l’abbia. È sempre da temere, con rispetto, però mi sembra che Lukaku stia facendo grandissime cose. Mi aspetto di vedere quello che sta facendo nelle ultime domeniche. Christian Eriksen in panchina? Al di là della tattica e degli schemi credo che sia un giocatore di qualità, questo non è poco. Credo che in quella posizione lì debba avere dei compiti tattici che in questo momento, essendo appena arrivato, non riesca ad assimilare subito. Mi aspetto si punti sulla qualità, con Alexis Sanchez che rifornisce Lukaku. Mi aspetto qualità da parte sua, poi qualche settimana per Eriksen di inserirsi nell’Inter».