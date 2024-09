Beccalossi: «Frattesi devastante, sarà titolare all’Inter per i prossimi 10 anni»

Beccalossi stravede per Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale ora, complice anche l’infortunio di Nicolò Barella, potrà giocarsi le sue chance dal 1′ all’Inter.

DEVASTANTE – Evaristo Beccalossi non ha dubbi su Davide Frattesi: «Sarà un titolare dell’Inter per i prossimi dieci anni. Ha fatto panchina sinora, ma dove è il problema? Frattesi è il futuro dell’Inter. Inzaghi dovrà gestire bene tutta la rosa, anche perché gli anni passano per tutti, pure per i giocatori. Prima si diceva non avesse ricambi, ora sembra che i ricambi debbano giocare per forza e sempre. Calma, ragazzi. Un giocatore con delle qualità incredibili. Io l’avevo visto già al Sassuolo e anche nelle giovanili dell’Italia. Lui è un centrocampista molto forte negli inserimenti, se poi qualche genio si mette in testa che deve pure marcare e fare tutt’altro, mi dà fastidio. Una cosa è migliorare e lui, come tutti noi, può migliorare. Ma la sua migliore caratteristica è che quando va dentro è devastante. Si deve sfruttare questa sua peculiarità, non criticarlo per altro».

Frattesi una fortuna dell’Inter: ora avrà più chance

CRITICHE INUTILI – Ancora Beccalossi nei confronti del centrocampista, che con lo stop di Barella potrà avere più chance: «Nell’Inter, pur non partendo titolare, si era già guadagnato uno spazio importante. Quando entrava, faceva sempre gol, sempre. E come dice lei non dobbiamo dimenticare le marcature realizzate con Spalletti. I nerazzurri hanno una rosa vasta, avere Frattesi è una fortuna. Ora chiaramente con l’infortunio di Barella avrà più spazio. E vedrà che farà valere il suo rendimento dal 1’, è un giocatore straordinario. Per seguire certi pensieri e determinate critiche si dovrebbe prendere l’aulin!».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna