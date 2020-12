Beccalossi: “Eriksen titolare in Inter-Shakhtar? Forse svolta! Ma…”

Evaristo Beccalossi

Eriksen potrebbe partire dal primo minuto in Inter-Shakhtar Donetsk di stasera, viste le tante defezioni a centrocampo. Evaristo Beccalossi, ospite di “Sportitalia Mercato”, continua però a non essere del tutto convinto sul danese.

GIOCA O NO? – Evaristo Beccalossi continua a nutrire dubbi su Christian Eriksen: «So che è un anno che è qua e ci si aspettava molto di più, è semplice. Titolare in Inter-Shakhtar Donetsk? Forse è la svolta: dovrebbe magari giocare e diventare protagonista sarebbe bello. Però non lo so, non ci ho pensato. Il ruolino di marcia dell’Inter? Intanto ora è seconda in campionato, poi vediamo. Secondo me lotterà fino alla fine per vincere il campionato».