Beccalossi: «Eriksen? Indolente, ma non è un’accusa. Contento per lui»

Evaristo Beccalossi

Beccalossi ha parlato durante “Sportitalia Mercato” di Eriksen, finalmente decisivo per l’Inter con il gol al 97′ nel derby. L’ex fantasista nerazzurro ha parlato dell’inserimento, a fatica, del danese e dei motivi.

FINALMENTE! – Evaristo Beccalossi valuta il day after di Christian Eriksen dopo il gol in Inter-Milan: «Sono contento per lui. Indolente? Non è un’accusa. Quando il tuo allenatore dice che è uno timido vuol dire che è un grande giocatore, ma che ha avuto difficoltà a entrare. Probabilmente c’è stato un percorso difficile per lui, perché come valutazione del giocatore non ci sono dubbi. Ma qua non è ancora riuscito a fare la differenza».