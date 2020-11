Beccalossi: “Su Conte molta prevenzione. Inter, mi preoccupa una cosa”

Evaristo Beccalossi

Beccalossi non è così convinto dell’inizio di stagione dell’Inter. L’ex numero 10 nerazzurro, nel corso di “Monday Night” su Sportitalia, ha parlato anche di Conte e delle sue reazioni sempre molto discusse, in un modo o nell’altro.

SULLA DISTANZA – Evaristo Beccalossi ha qualche perplessità: «Io credo che l’Inter abbia una rosa importante, che alla fine arriverà. È in ritardo, però quello che preoccupa è che, secondo me, Antonio Conte deve trovare il giusto equilibrio: ha la rosa forte e ha parecchi cambi. Davanti ha Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, in mezzo al campo Nicolò Barella è stato inserito ed è uno dei migliori centrocampisti che ci siano. Contento? No. Io sono preoccupato: sono convinto che l’Inter abbia sedici-diciassette giocatori buoni. Vanno messi insieme: gli ultimi venti minuti-mezz’ora con Fiorentina e Torino è una squadra che ha trascinato, bisogna trovare il giusto equilibrio. I conti bisogna farli alla fine, ma vedo anche molta prevenzione nei confronti di Conte. Prima si lamentavano che aveva determinati atteggiamenti, adesso dicono che è troppo tranquillo».