Beccalossi: «Agnelli-Conte? Che nessuno veda e senta mi fa impazzire!»

A Beccalossi non va giù che, oltre quarantotto ore dopo la lite fra Agnelli e Conte, nessuno abbia detto cosa sia successo realmente. L’ex giocatore dell’Inter, ospite di “Sportitalia Mercato”, chiede maggiore chiarezza in relazione alla partita di martedì con la Juventus.

BOCCHE CUCITE – Sulla lite fra Andrea Agnelli e Antonio Conte da parte di Evaristo Beccalossi c’è un dispiacere: «Quello che abbiamo visto in campo è pessimo, ma poi ci sono anche gli spogliatoi. Non penso ci sia stato un vuoto d’aria, chi era lì ha visto come sono andate le cose. Senza prendere posizione da una parte o dall’altra a me piacerebbe sapere come sono andate le cose. Magari a qualcuno può dare fastidio che un allenatore sette anni fa ha fatto altre scelte. Ora che non c’è il pubblico si sente tutto, ma nessuno ha visto né sentito niente: questo mi fa impazzire».