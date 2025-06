Becali esalta Chivu: «L’Inter tornerà in finale di Champions League»

L’Inter ha ufficializzato Cristian Chivu. Intervenuto su ProSport, l’ex agente dell’allenatore romeno ha parlato dei prossimi obiettivi del tecnico sulla panchina dell’Inter.

FINALE – L’ex agente di Cristian Chivu, Giovanni Becali, è stato intervistato dal portale romeno ProSport. Tra i tanti temi toccati dall’ex procuratore, anche un messaggio diretto proprio a Cristian Chivu. Questo il suo pensiero: «Chivu all’Inter è una bella sensazione. Con lui in panchina sarà presto un’altra finale di Champions League. L’obiettivo dell’Inter è sempre questo, vincere lo scudetto e andare avanti in Europa. Tutto resta difficile, ma se c’è lavoro tutto è più facile. Con lui non ho mai avuto discussioni, abbiamo smesso di sentirci da un po’ di tempo con Cri».