BC Partners cerca di vendere una delle sue aziende. Poi mosse per l’Inter?

BC Partners è il fondo che potrebbe acquistare l’Inter da Suning. Arriva una novità: sta pensando di vendere una delle aziende che ha sotto controllo, trovando un forte guadagno. Possibile che serva per aumentare l’offerta sui nerazzurri?

NOVITÀ FINANZIARIE – BC Partners valuta la vendita dell’azienda farmaceutica Pharmathen, per una cifra di un miliardo e mezzo di euro. La notizia la dà Bloomberg, parlando di contatti in corso con potenziali investitori. Si tratterebbe di un guadagno più che triplicato, visto che il fondo aveva speso 475 milioni di euro per acquistarla nel 2015. Da capire se questa notizia possa portare BC Partners ad aumentare ulteriormente l’offerta per l’Inter, che già in questi giorni ha ricevuto un incremento (vedi articolo).

Fonte: Dinesh Nair, Jan-Henrik Foerster – Bloomberg.com