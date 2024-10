Bazzani: «Roma, che occasione con l’Inter! Partita giusta, ecco perché»

In vista di Roma-Inter ha parlato anche l’ex giocatore e attuale opinionista Fabio Bazzani. A TMW Radio l’ex attaccante ha sottolineato i motivi per i quali si tratti di una grande occasione per i giallorossi.

AVVICINAMENTO ALLA PARTITA – Il modo in cui Roma e Inter arrivano allo scontro diretto di domenica è diametralmente opposto. Da una parte una squadra che ha subito una pesante sconfitta in UEFA Europa League – contro l’Elfsborg – e il pareggio fuori casa contro il Monza prima della sosta. Dall’altra una squadra che ha trovato tre vittorie consecutive, due in campionato (contro Udinese e Torino) e una in UEFA Champions League, contro la Stella Rossa. Proprio per questo si tratta di una gara che per i nerazzurri di Simone Inzaghi può prospettarsi pericolosa, se non approcciata con la giusta mentalità. Anche perché sicuramente i giallorossi vorranno tornare a dare un segnale importante, guidati dall’attacco composto da Artem Dovbyk e Paulo Dybala.

Roma-Inter, secondo Fabio Bazzani si tratta di una grande occasione per i giallorossi: ecco perché

OCCASIONE – A parlare della sfida ci ha pensato anche l’ex attaccante Fabio Bazzani. Che in collegamento con TMW Radio non ha alcun dubbio relativamente alle possibilità dei giallorossi guidati da Ivan Juric. Ecco perché secondo l’ex – tra le altre – della Sampdoria, si tratta di una grande occasione di rivalsa: «Ho visto diverse volte la Roma, è una squadra che realizza troppo poco per quello riesce a produrre. Ha avuto un cambio di allenatore poi. La partita con l’Inter è la più difficile che ci può essere, ma può essere la partita giusta per riprendere fiducia e deve giocarsela al massimo. Se l’Inter vorrà ridare un messaggio a tutti e far capire che è tornata feroce, i giallorossi perderanno. Ma la Roma ha la grande occasione, se farà un grande risultato certe nubi che ci sono si allontaneranno».