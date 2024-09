Bazzani: «Inter squadra che più ha impressionato. Thuram mi trasmette questo»

L’Inter si presenta alla sosta per le Nazionali al primo posto in classifica in Serie A, con Marcus Thuram come capocannoniere momentaneo del campionato. Sul punto si è pronunciato Fabio Bazzani.

LA SENSAZIONE – L’Inter ha ribadito le proprie ambizioni stagionali dopo il successo per 4-0 contro l’Atalanta in occasione della terza gara della stagione di Serie A, con Marcus Thuram come autentico mattatore del campionato. Su tale tema si è espresso l’ex calciatore Fabio Bazzani, che ha utilizzato queste parole durante un’intervista a Radio TV Serie A per riferirsi al francese: «Prima non aveva questo killer instinct. Ora è cresciuto, soprattutto nell’ultimo anno, grazie alla consapevolezza e alla fiducia acquisite nel tempo. Ciò si manifesta nel suo rendimento in campo, con il francese che vedo come il possibile capocannoniere del campionato. Thuram è il giocatore che mi lascia più sensazioni positive in questa Serie A».

Bazzani sull’Inter e la sua crescita: un percorso definito, anche grazie a Thuram!

L’EVOLUZIONE – Bazzani ha poi proseguito il suo discorso ponendo l’accento sul fatto che la crescita dei calciatori nerazzurri, come per esempio Thuram, si rifletta in quella della squadra in generale. Di ciò si è sottolineato questo: «L’Inter ha raggiunto questo status dopo la sconfitta in finale di Champions League e allo scudetto della scorsa stagione. Chi gioca contro l’Inter ha la consapevolezza di avere di fronte un avversario che sa quello che deve fare».