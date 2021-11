Bazzani: «Inter resta davanti a tutti. Milan? Sta raschiando il fondo del barile»

Per l’ex attaccante Bazzani l’Inter arriva meglio rispetto al Milan in vista del derby di domenica sera. L’ex attaccante, ospite del post partita di Empoli-Genoa su DAZN, dà un minimo vantaggio ai nerazzurri.

PREFERENZA – Ecco come Fabio Bazzani vede il derby di domenica: «Gli episodi lo decideranno, saranno decisivi. Il Milan è davanti in classifica ma l’Inter ha una profondità di rosa che la fa rimanere la favorita di questo campionato, davanti a tutti. Poi è chiaro che il ritardo non è poco, se non dovesse vincere. Credo che l’Inter ci arrivi leggermente meglio come aspetto di condizione: il Milan sta raschiando il fondo del barile da un po’ di tempo con certe scelte, ma poi se lo vinci cambia tutto».