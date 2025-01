Bazzani: «Inter, fondamentale vincere! Frattesi? Ecco cosa deve fare»

L’Inter rialza la testa dopo la sconfitta nel derby di Supercoppa italiana, battendo il Venezia di Di Francesco, non senza soffrire. Bazzani analizza proprio l’importanza dei 3 punti per la squadra di Inzaghi, unica ad aver vinto delle quattro volate a Riad. Di seguito l’analisi dell’ex calciatore, ora commentatore su DAZN

VITTORIA PESANTE – L’Inter di Simone Inzaghi doveva vincere e lo ha fatto, pur soffrendo. Fabio Bazzani analizza questi 3 punti conquistati sul campo del Venezia: «Credo che proprio fosse fondamentale vincere per l’Inter, non è normale che sia andata a rischiare forse troppo perché ha avuto tante palle per chiuderla. Potevano mettere in discussione una partita praticamente sempre in controllo, come all’andata. Tante rotazioni, tanti movimenti ad attaccare gli spazi che si creano, non importa chi: l’emblema lì è che c’è un difensore laterale (Darmian, ndr) che va a fare la seconda punta. Darmian è un giocatore di una duttilità e di un’intelligenza straordinari. È un giocatore importante, avere questi giocatori qui fa la differenza».

RISPOSTE POSITIVE – Bazzani parla anche delle seconde linee che oggi hanno dato risposte positive, tra questi anche il criticatissimi Kristjan Asllani: «Sicuramente hanno risposto bene, l’Inter aveva l’obbligo di vincere e dentro c’erano giocatori che sostituivano i titolari. Per me Asllani ha messo personalità, Zielinski è sempre stato dentro la partita, quindi l’Inter a parte la vittoria ha avuto queste risposte qui. Frattesi è entrato bene, ha avuto due palle per far gol e ha trovato Stankovic sulla sua strada. Ha avuto un impatto importante ed è quello che deve avere non dico per pretendere ma per avere più spazio perché lì dentro la concorrenza è molto ampia».