Bazzani: «Frattesi? Inzaghi sceglie giocatori puliti di testa! Antenne accese»

L’Inter affronta oggi il Venezia allo stadio Pierluigi Penzo, desiderosa di riscatto dopo la cocente sconfitta subita a Riad in finale di Supercoppa nel derby con il Milan. La squadra di Inzaghi, orfana di diversi titolari, affronterà una squadra in salute: di questo e di tanto altro parla Bazzani su DAZN

RISCATTO – L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a rialzare la testa dopo la sconfitta in finale di Supercoppa italiana con il Milan. Fabio Bazzani analizza il momento dei nerazzurri: «L’Inter perde poco ma quando perde si accendono le antenne e tutti l’aspettano al varco. Partita psicologicamente importante questa con il Venezia anche perché l’Inter non ha mai subito il contraccolpo, dopo una sconfitta ha sempre reagito. Credo che andare a giocare quel tipo di partita a San Siro, al di là del gol annullato alla fine, ma com’è arrivato quel gol. Con un’azione manovrata. Il Venezia ha creato un’identità che gli permette di poter credere in una partita difficile come questa».

GESTIONE E ATTENZIONE – Bazzani prosegue parlando delle decisioni di Inzaghi e dell’esclusione di Davide Frattesi che vuole andare via a gennaio: «Le scelte di Inzaghi? Un po’ scelte obbligate e un po’ gestione visto quanto gioca l’Inter. E poi il fatto di dover pretendere il rendimenti no solo dei titolari illustri, perché per andare avanti in tutte le competizioni servono tutti. Asllani? Chiaramente i margini di crescita sono tanti, deve acquisire personalità e sicurezza ma è anche vero che non è facile sostituire un giocatore unico come Calhanoglu. Oggi va aiutato e dovrà essere Barella a farlo, ma devi anche aiutarti da solo per trovare la giusta personalità. Frattesi? Molto probabilmente a Inzaghi oggi danno più garanzie altri calciatori, la testa deve essere presente in queste partite e quindi Inzaghi mette giocatori puliti nella testa, senza altri pensieri».