Bayern Monaco, vittoria sul St. Pauli firmata Kane-Sané. Rischio nel finale!

Il Bayern Monaco trova una vittoria in campionato, battendo 3-2 il St. Pauli. Nel finale apprensione per un calciatore di Kompany: tanti guai fisici con l’Inter alle porte.

PRIMO TEMPO – Prima dello scontro in Champions League, in programma l’8 aprile, Inter e Bayern Monaco scendono in campo nei rispettivi campionati. La squadra di Vincent Kompany inizia un giorno prima, con la sfida casalinga contro il St. Pauli di oggi pomeriggio. All’Allianz Arena sono i padroni di casa ad andare in vantaggio, con Harry Kane che al 17′ sfrutta l’assist di Olise e trova il gol. Precisamente dopo dieci minuti gli ospiti riportano tutto sul risultato di parità grazie alla rete di Elias Saad. Al 29′ risponde immediatamente ancora Kane, ma l’arbitro annulla il secondo gol per fuorigioco.

Bayern Monaco- St. Pauli 3-2

SECONDO TEMPO – All’intervallo sul risultato di 1-1, il Bayern Monaco si riporta avanti una volta usciti dagli spogliatoi. Al 53′, infatti, Leroy Sané trova il gol con una bella conclusione sulla destra. L’attaccante francese sigla anche la sua personale doppietta, quando al 71′ coglie l’assist di Kane e appoggia in rete il tap-in del 3-1. Nel finale, però, arrivano ancora guai fisici per uno degli uomini di Kompany, già in difficoltà per le numerose assenze. All’87’, infatti, Hiroki Ito resta a terra dolorante. Il calciatore giapponese resta in campo, ma le sue condizioni andranno monitorate. Nel recupero, al 90+3′, il St. Pauli accorcia le distanze col gol di Ritzka ma non c’è più tempo: la sfida termina 3-2 e il Bayern Monaco porta a casa tre punti.