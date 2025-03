Bayern Monaco, non solo l’Inter! Giornata tra avvocati e infortuni

Il Bayern Monaco continua ad allenarsi in vista degli impegni in campionato, per poi pensare alla sfida di andata contro l’Inter in Champions League.

CORSA – Il Bayern Monaco ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo in vista dell’impegno di domani sera contro il St Pauli in Bundesliga. Il club tedesco, in attesa di scendere in campo contro l’Inter, deve ritrovare la forma in campionato visti gli scivoloni in Bundesliga: con la corsa allo scudetto che si è riaperta e vede il Bayer Leverkusen subito dietro. Discorso leggermente diverso in Champions League, con i bavaresi che hanno dominato in lungo e in largo nel derby tedesco con il Leverkusen. E sarà proprio la doppia vittoria agli ottavi a dare qualche briciolo di coraggio in più agli uomini di Vincent Kompany che si ritrovano privi di due pedine fondamentali.

Bayern Monaco, giornata complicata! Gli impegni

INFORTUNI – La giornata di oggi, per il Bayern Monaco, è stata leggermente movimentata, con il club tedesco che sta valutando se proseguire per le vie legali contro al Canada dopo l’infortunio di Alphonso Davies. Discorso diverso invece per Manuel Neuer che con l’infortunio al polpaccio non potrà rischiare e quindi salterà il match di Champions League. Lo ha ricordato oggi lo stesso allenatore dei bavaresi che non vuole anticipare i tempi e che preferisce un recupero completo. Per il ritorno invece, Neuer potrebbe tornare a giocare da titolare e quindi essere presente a San Siro.