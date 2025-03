Bayern Monaco senza Kim contro l’Inter! L’infortunio – CdS

Kim Min-Jae salterà la partita contro l’Inter. Il Bayern Monaco arriva al doppio confronto di Champions League senza il suo difensore titolare, le alternative per il Corriere dello Sport.

STOP – Kim Min-Jae non sarà parte del match contro l’Inter. Il Bayern Monaco sarà privo del suo difensore titolare acquistato appena un anno e mezzo fa dal Napoli. Vincent Kompany ha annunciato la sua assenza di “diverse settimane” e dovrà trovare una soluzione al più presto per evitare brutte sorprese nel doppio confronto in Champions League. La buona notizia riguarda il ritorno in campo di Manuel Neuer, che ha ricominciato a correre e proteggerà i pali dei tedeschi in occasione della gara con l’Inter.

ALTERNATIVE – L’infezione al tendine d’Achille rende difficile il rientro di Kim, che dovrebbe forzare il suo recupero. Il calendario indica i due scontri tra 8 e 16 aprile, il Bayern Monaco già pensa perciò alle prime alternative. Kompany ha a disposizione Eric Dier, ex difensore del Tottenham che però finora non ha brillato in Germania. Oltre a lui c’è il giapponese Ito, che comunque ha avuto pochissimo spazio. L’allenatore belga rimane comunque positivo e guarda con fiducia alla Champions League. Arriverà con parziale tranquillità derivante dal vantaggio di 8 punti in campionato sul Bayer Leverkusen secondo.

fonte: Corriere dello Sport – Enzo Piergianni