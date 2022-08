Il Bayern Monaco si scopre prima avversaria Inter in CL e si blocca in casa!

Il Bayern Monaco si ferma in casa dopo tre vittorie consecutive in Bundesliga. Niente tre punti per la squadra di Nagelsmann, prima avversaria dell’Inter in Champions League

BLOCCATO − Il Bayern Monaco, avversario dell’Inter in Champions League (vedi calendario), ha pareggiato in casa contro il Borussia Monchengladbach. Bavaresi che partono bene andando anche in vantaggio al minuto 35 con Sadio Mane su assist di Thomas Muller. Ma l’arbitro annulla la rete per offside dell’attaccante senegalese. La rete subito e poi annullata sveglia gli ospiti che a sorpresa vanno sullo 0-1 a fine primo tempo con Marcus Thuram che sfrutta un brutto errore della difesa di Nagelsmann. Nella ripresa, Bayern riversato in avanti alla ricerca del pari. Ci prova prima con Muller e poi con Sané ma strenua la difesa ospite. Il gol dell’1-1 arriva solamente al minuto 83 con lo stesso Sane che non sbaglia da ottima posizione. Il Bayern Monaco si ferma (si fa per dire) dopo tre vittorie di fila.