Il Bayern Monaco passa in scioltezza col Leverkusen: ai quarti ci sarà l’Inter!

Anche il Bayern Monaco supera gli ottavi di finale di Champions League, battendo in trasferta il Bayer Leverkusen 0-2. Adesso ai quarti la squadra di Kompany dovrà vedersela con l’Inter.

PRIMO TEMPO – Mentre l’Inter affronta il Feyenoord a San Siro, il Bayern Monaco scende in campo contro il Bayer Leverkusen per il secondo atto degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Vincent Kompany si presenta alla BayArena forte dei tre gol messi a segno all’andata. Il finale appare tutto in discesa per la squadra prima in classifica in Bundesliga, che per sbloccare il match di ritorno attende il secondo tempo.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2 (0-5 complessivo)

SECONDO TEMPO – Pochissimi rischi contri dal Bayern Monaco, pericoloso sin dai primi minuti. Il gol dello svantaggio del Bayer Leverkusen, però, arriva solo alla ripresa. Al 52′, infatti, Harry Kane sfrutta l’ottimo cross su punizione di Joshua Kimmich e infila il pallone nell’angolino di destra portando i suoi sullo 0-1. Al 71′, poi, Alphonso Davis chiude, se ancora ce ne fosse bisogno, i giochi definitivamente col 2-0. Questa volta è Harry Kane a disegnare l’assist per il gol del raddoppio. Il Bayern Monaco con scioltezza festeggia la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, dove dovrà vedersela con l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, batte in contemporanea il Feyenoord 2-1 e compie un altro importante passo nel cammino europeo.