Il Bayern Monaco recupera per l’Inter tre pezzi da novanta

In vista della partita tra Bayern Monaco e Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, Kompany è pronto a recuperare tre giocatori molto importanti. L’emergenza infortuni sta rientrando.

RECUPERI – Il Bayern Monaco recupera pezzi importanti in vista sia della partita contro l’Augsburg di Bundesliga che di Champions League contro l’Inter. Vincent Kompany, che ha parlato in conferenza stampa raccontando anche del suo breve soggiorno ieri a Milano per vedere Milan-Inter dal vivo, potrà contare per le prossime partite su tre giocatori di assoluta importanza per la sua squadra, ossia: Leon Goretska, Kim e Raphael Guerreiro. L’emergenza piano piano sta rientrando e anche Manuel Neuer sta facendo passi avanti per recuperare dall’infortunio alla gamba rimediato nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Il Bayern Monaco recupera per l’Inter tre pezzi pregiati

ULTIME – Il Bayern, a caccia dell’ennesimo titolo tedesco (il 34esimo), domani giocherà contro l’Augsburg per poi sfidare l’Inter all’Allianz Arena giorno 8. Per quanto riguarda la Beneamata, ieri ha pareggiato nel derby contro il Milan, valido per le semifinali di andata della Coppa Italia. Simone Inzaghi, in vista sia del Parma che del Bayern Monaco, potrà contare sul rientro di tre giocatori, mentre si complica il recupero di Denzel Dumfries.