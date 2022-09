Bayern Monaco, passeggiata di salute con il Bayer Leverkusen: è poker!

Il Bayern Monaco torna a vincere in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen dopo una striscia di tre pareggi e una sconfitta. I tedeschi, avversari dell’Inter nel Girone di Champions League, mettono il match sui binari giusti dopo appena 3′ dal fischio d’inizio con Sane. La sfida termina sul risultato di 4-0

TUTTO SEMPLICE – Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann torna a vincere in Bundesliga dopo tre pareggi e una sconfitta battendo il Bayer Leverkusen. I bavaresi, avversari dell’Inter nella fase a gironi di Champions League, sbloccano il risultato dopo appena 3′ dal fischio d’inizio con Sane. Il Bayer non entra mai in partita e al 17′ arriva il raddoppio del Bayern Monaco con Musiala. Al 39′ Mane sigla il 3-0. Soltanto il VAR impedisce alla squadra di Nagelsmann di firmare il poker, annullato per un fallo in attacco di de Ligt su Kossounou. Poker che però arriva all’84’ su un assurdo scivolone del portiere del Bayer Leverkusen, Hradecky, del quale approfitta Muller. 4-0 e tre punti per il Bayern Monaco.