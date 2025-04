Il Bayern Monaco non fa come l’Inter, pari col Borussia Dortmund

Il Bayern Monaco pareggia 2-2 contro il Borussia Dortmund. I bavaresi, in campo mezz’ora dopo l’Inter, rimontano e si fanno rimontare.

PARI NEL CLASSICO TEDESCO – Bayern Monaco in campo mezz’ora dopo l’Inter, che in campionato ha regolato il Cagliari 3-1 allo Stadio San Siro. Per i bavaresi impegno sicuramente più complicato, visto che all’Allianz Arena arrivava il Borussia Dortmund di Niko Kovac. Nonostante una Bundesliga non all’altezza da parte dei giallo-neri, si tratta pur sempre del “Der Klassiker”. Il match è quindi spettacolare. Rispetto all’andata dei quarti di finale di Champions League, il Bayern parte con un solo cambio in formazione: dentro Muller per Guerreiro. In settimana, anche il Borussia ha giocato in Champions perdendo 4-0 a Barcellona. Nel primo tempo succede poco. La partita esplode nella ripresa. Dopo tre minuti arriva il vantaggio ospite con Beier. Il Bayern di Kompany la ribalta nel giro di quattro minuti con due ingressi: ossia Raphael Guerreiro prima e Gnabry dopo. Ma il Borussia Dortmund non demorde mai e al 75′ arriva la rete del 2-2 con Anton. Una partita infinita a Monaco di Baviera, che termina dopo quattro minuti di recupero. Ora per il Bayern Monaco impegno in Champions League contro l’Inter nel ritorno dei quarti di finale. In Bundesliga, distacco invariato: bavaresi sempre a più sei sul Bayer Leverkusen.

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND 2-2

48′ Beier, 65′ Guerreiro, 69′ Gnabry, 75′ Anton