Bayern Monaco, Neuer OK ma Kompany annuncia: «Perdiamo un big!»

Il Bayern Monaco, prossimo avversario dell’Inter ai quarti di finale di Champions League, ha appena ricevuto due notizie dall’ultimo allenamento. Neuer sta recuperando, ma Kompany ha annunciato l’infortunio di un big in difesa.

NOTIZIE – Da ora fino a fine aprile, le cose che riguardano il Bayern Monaco interesseranno da vicino anche l’Inter. Ecco perché dall’ultimo allenamento di stamani dei bavaresi, che domani scenderanno in campo contro l’Union Berlino in Bundesliga, arrivano due notizie: una negativa e una positiva. Iniziando da quella positiva, Manuel Neuer, che nell’andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen aveva subito uno stiramento al polpaccio, oggi ha ricominciato a correre sul campo. A meno di sorprese, contro l’Inter per l’andata dei quarti di Champions League sarà regolarmente tra i pali. Ma Vincent Kompany, durante la conferenza stampa di vigilia, ha annunciato un nuovo infortunio.

Il Bayern Monaco perde Kim: conferme da Kompany. E l’Inter guarda con attenzione

INFORTUNIO – Kompany ha parlato delle condizioni di Kim, ex Napoli, in questo modo alla vigilia di Union Berlino-Bayern Monaco: «Speriamo che non resti fuori per troppo tempo, ma sicuramente per le prossime due settimane. Si tratta di gestire il suo carico di lavoro». Da capire se riuscirà ad esserci contro l’Inter già per l’8 aprile, quando ci sarà l’andata dei quarti di finale di Champions League all’Allianz Arena. Kim è un pilastro della difesa bavarese, con trentasette presenze stagionali, condite anche da tre gol.