Bayern Monaco-Inter, Pavlovic ha la mononucleosi: i possibili tempi

Aleksandar Pavlovic potrebbe saltare il match d’andata dei quarti di finale di Champions League tra il Bayern Monaco e l’Inter. Le sue condizioni non consentono di sbilanciarsi per il momento.

LA NOTIZIA – Aleksandar Pavlovic è in forse per il confronto valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Il calciatore classe 2004 rischia di saltare la sfida a causa di una mononucleosi, trovandosi in una posizione di dubbio per il primo dei due incontri che i bavaresi dovranno disputare contro i nerazzurri. La situazione è in divenire, con il club allenato da Vincent Kompany che punta a recuperare il tedesco per aprile. La malattia, che si manifesta tramite mal di gola, tosse, febbre, stanchezza (tra le altre cose), potrebbe durare per decine di giorni.

Bayern Monaco-Inter, Pavlovic out? Il suo sostituto sarebbe un connazionale

LA SITUAZIONE – In caso di assenza contro l’Inter, Pavlovic sarebbe sostituito da Leon Goretzka. Il centrocampista, suo connazionale, si è ben disimpegnato nell’ultima sfida vinta dai bavaresi contro il Bayer Leverkusen per 2-0 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il tedesco, giocatore di qualità e quantità, rappresenterebbe senza dubbio un cliente ostico per la mediana nerazzurra. Ma, arrivati a questo punto, i nerazzurri sono ben consapevoli dell’esigenza di misurarsi con avversari di spicco per poter provare a raggiungere l’obiettivo agognato.