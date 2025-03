Bayern Monaco-Inter, settore ospiti Allianz Arena sold-out in meno di un’ora!

La notte della Champions League si avvicina e la febbre per Bayern Monaco-Inter è ormai alle stelle. Il doppio confronto tra nerazzurri e bavaresi promette spettacolo ed emozioni, con in palio un posto in semifinale.

BIGLIETTI OSPITI POLVERIZZATI – L’Inter, dopo aver superato il Feyenoord agli ottavi con un doppio successo, si prepara ora ad affrontare un ostacolo ben più ostico: il Bayern Monaco. L’andata dei quarti di finale si disputerà l’8 aprile all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I tifosi nerazzurri, consapevoli dell’importanza della sfida, si sono immediatamente mobilitati per sostenere la squadra in Germania. La risposta è stata travolgente: i biglietti per il settore ospiti dell’Allianz Arena, messi in vendita oggi 18 marzo alle ore 10, sono andati esauriti in meno di un’ora. Il club nerazzurro aveva reso disponibili circa 3.200 tagliandi al prezzo di 50 euro ciascuno, ma la richiesta ha superato di gran lunga l’offerta. Già prima delle 11, sul sito ufficiale della società appariva il messaggio “disponibilità esaurita”, segno di un entusiasmo incontenibile da parte della tifoseria interista.

Inter-Bayern Monaco un “classico”

ANCORA LORO – L’Allianz Arena sarà il primo teatro di questa battaglia calcistica che rievoca ricordi dolci per i nerazzurri, come la finale di Madrid del 2010, vinta proprio contro il Bayern Monaco. Ora, quattordici anni dopo, l’Inter vuole scrivere un altro capitolo della sua storia europea, consapevole che la doppia sfida con i bavaresi sarà una prova di maturità. I tifosi che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per la trasferta sperano ora di trovare un posto a San Siro per il ritorno. Il Meazza, mercoledì 16 aprile, sarà una bolgia nerazzurra pronto a spingere l’Inter verso un sogno chiamato semifinale.