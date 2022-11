Bayern Monaco-Inter, inspiegabile Kruzliak su Mané: la moviola – TS

Fa scalpore la scelta di Kruziliak, arbitro di Bayern Monaco-Inter, di non assegnare calcio di rigore per il tocco di mano di Sadio Mané. L’analisi dell’episodio da parte di Tuttosport

INSPIEGABILE – Bayern Monaco-Inter era un match “inutile” ai fini del risultato, vista la situazione già definita nel girone di Champions League, ma questo non basta a giustificare l’arbitro del match Kruzliak per la scelta di non assegnare calcio di rigore a favore dei nerazzurri per il tocco di mano di Mané. Secondo Tuttosport la decisione dell’arbitro è inspiegabile dopo un controllo VAR di diversi minuti: il calciatore si trova a dieci metri da Barella al momento del tiro e, con le mani, aumenta il volume del corpo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino