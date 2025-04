Bayern Monaco-Inter, doppia sfida in attacco! I numeri – TS

Domani sera, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, non sarà solo Bayern Monaco-Inter, ma anche Harry Kane e Lautaro Martinez, scrive Tuttosport.

DOPPIA SFIDA – Bayern Monaco-Inter è una sfida nella sfida, scrive Tuttosport. Significa anche Harry Kane contro Lautaro Martinez. L’attaccante inglese, che ha rischiato l’infortunio contro l’Augsburg, ha lavorato comunque in gruppo e che sarà a disposizione di Kompany così come Leon Goretzka. Nonostante la presenza di Kane, il rischio che non sia al 100% è alto. Stessa cosa potrebbe succedere all’Inter, con Lautaro Martinez non brillantissimo e appena rientrato da un infortunio di quasi venti giorni. Dopo l’ora di gioco abbondante al Tardini e il cambio concordato, adesso Lautaro Martinez vorrà fare la gara della vita e magari portare a casa un gol contro il Bayern Monaco. La sfida tra Harry Kean e Lautaro Martinez è anche doppia, con uno alla ricerca del primo trofeo di squadra (l’ex Tottenham), l’altro che punta a segnare con continuità anche in Europa.

Lautaro Martinez sfida Kane: l’Inter spera nel suo capitano

NUMERI – Per ora Kane è una macchina da gol praticamente perfetta, con 39 presenze stagionali e 34 gol realizzati – nello specifico 10 in 11 gettoni in Champions League. Per quanto riguarda invece Lautaro Martinez, l’argentino ha messo insieme 40 gare stagionali e 18 marcature, di cui 6 in 9 incontri europei, dove però spesso e volentieri è partito dalla panchina per le rotazioni di Inzaghi. Domani il Toro scenderà in campo dal primo minuto, senza nessun altro dubbio.

