Il Bayern Monaco inizia ‘benino’ negli USA: 10 gol all’Auckland City

Il Bayern Monaco ha vinto 10-0 contro l’Auckland City. Cifra tonda per i bavaresi, che iniziano alla grandissima il torneo negli USA.

DOPPIA CIFRA – A Cincinnati va in scena la seconda partita del Mondiale per Club, quella tra Bayern Monaco e Auckland City, che inaugura il girone C. Oltre ai bavaresi e alla squadra neo-zelandese, nel girone ci sono pure Benfica e Boca Juniors. Il match del Bayern praticamente è senza storia. Dopo lo 0-0 tra Al-Ahly e Inter Miami (ore 2 italiane), si aspettavano dei gol e ne sono arrivati a valanga. Vincent Kompany va in campo con gli uomini migliori: da Neuer a Kane, passando per Muller, Olise, Coman, Kimmich e Pavlovic. In campo anche il neo-arrivato Jonathan Tah. Dopo cinque minuti, il Bayern passa in vantaggio con il gol dell’ex Juventus Coman. Il francese entra nella storia diventando il primo marcatore nella storia del primo Mondiale per Club a 32 squadre. Al 17′ ci pensa Boey a battere Tracey, che di mestiere non fa solo il portiere ma anche il magazziniere. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 6-0, perché segnano in sequenza: Olise, Coman ancora, Muller e ancora Olise. Nella ripresa, il festival del gol bavarese non si placa. Anzi segna solo il neo-entrato Jamal Musiala. Tra il 67′ e l’83’, il fuoriclasse tedesco realizza una tripletta. Il 10-0 è per opera di Muller, che fa, dunque, doppietta.

BAYERN MONACO-AUCKLAND CITY 10-0

5′ e 21′ Coman, 17′ Boey, 19′ e 45’+2′ Olise, 45′ e 90′ Muller, 67′, 73′ e 83′ Musiala.